Atividade industrial gaúcha cai 3,2% em março, aponta pesquisa do Sistema FIERGS

O Índice de Desempenho Industrial do Rio Grande do Sul (IDI-RS) recuou 3,2% em março na comparação com fevereiro. Ainda assim, o indicador permaneceu em patamares superiores aos registrados em janeiro deste ano e em dezembro de 2025, sinalizando a continuidade de um processo inicial de retomada da atividade industrial iniciada em fevereiro, quando o IDI-RS avançou 4,7%. Os dados foram divulgados em pesquisa do Sistema Fiergs nesta quinta-feira (7).



Para o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, o cenário nacional e internacional ainda exige cautela e dificulta uma recuperação consistente. “O industrial gaúcho é resiliente e sabe aproveitar as oportunidades. Mas só teremos crescimento consistente quando as condições econômicas e políticas forem mais favoráveis. Precisamos, por exemplo, continuar reduzindo juros e conscientizar a população sobre os riscos do fim da escala 6x1 sobre o emprego e a geração de renda. No cenário internacional, o conflito no Oriente Médio ainda afeta nossa indústria”, afirmou.