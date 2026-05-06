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Publicada em 06 de Maio de 2026 às 16:50

Revisão de projeto, limitações orçamentárias e pressão regional marcam debate sobre a BR-290

Hiratan Pinheiro, do Dnit RS, e os prefeitos de Itaqui, Leonardo Betin, e de Quaraí, Jeferson Pires, participaram do debate

Hiratan Pinheiro, do Dnit RS, e os prefeitos de Itaqui, Leonardo Betin, e de Quaraí, Jeferson Pires, participaram do debate

Dani Barcellos/Especial/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter
A duplicação da BR-290, um dos principais corredores logísticos do Rio Grande do Sul e eixo estratégico de integração com o Mercosul, voltou ao centro do debate nesta terça-feira (6), durante o encontro “Tá na Mesa”, promovido pela Federasul, em Porto Alegre. O evento reuniu autoridades públicas e lideranças políticas e empresariais para discutir os desafios da infraestrutura no Estado.

Entre os principais pontos apresentados está a revisão de trechos do projeto da rodovia após os impactos das enchentes de 2024. De acordo com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Hiratan Pinheiro, segmentos próximos à Região Metropolitana, especialmente na saída de Eldorado do Sul, ficaram submersos durante os eventos climáticos extremos, o que exigirá adaptações na obra. Segundo ele, a revisão envolve reavaliação da drenagem e possível elevação da pista.

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