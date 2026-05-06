Revisão de projeto, limitações orçamentárias e pressão regional marcam debate sobre a BR-290

A duplicação da BR-290, um dos principais corredores logísticos do Rio Grande do Sul e eixo estratégico de integração com o Mercosul, voltou ao centro do debate nesta terça-feira (6), durante o encontro “Tá na Mesa”, promovido pela Federasul, em Porto Alegre. O evento reuniu autoridades públicas e lideranças políticas e empresariais para discutir os desafios da infraestrutura no Estado.



Entre os principais pontos apresentados está a revisão de trechos do projeto da rodovia após os impactos das enchentes de 2024. De acordo com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Hiratan Pinheiro, segmentos próximos à Região Metropolitana, especialmente na saída de Eldorado do Sul, ficaram submersos durante os eventos climáticos extremos, o que exigirá adaptações na obra. Segundo ele, a revisão envolve reavaliação da drenagem e possível elevação da pista.