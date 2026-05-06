Sinduscon/RS quer reforçar parcerias em favor do crescimento do Rio Grande do Sul

A utilização dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para habitação, a ampliação do acesso para a classe média, que ainda enfrenta restrições de financiamento fora dos programas subsidiados, e uma atuação ativa do sindicato em pautas estratégicas como a reforma tributária e a melhoria do ambiente de negócios são temas que fazem parte da gestão do novo presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), Rafael Goellner Garcia. O empresário que assumiu o sindicato para o biênio 2026/2028 tem como objetivo estimular a integração entre diferentes regiões e elos da cadeia produtiva da construção civil. "Temos o compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável e com cidades mais acessíveis. Pretendemos reforçar parcerias e iniciativas coletivas em favor do crescimento do Rio Grande do Sul", destaca. Garcia sucedeu Claudio Teitelbaum, que encerrou a gestão após dois mandatos (2022/2026).