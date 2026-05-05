Indústria calçadista criou quase sete mil empregos em 2026

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), com base nos números oficiais fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apontam que a indústria calçadista brasileira criou 6,93 mil empregos no primeiro trimestre do ano. Com isso, o setor encerrou março com um estoque de 278,24 mil postos diretos na atividade, 1,9% menos do que no mesmo período do ano passado.



O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o dado registrado em março é superior ao saldo de março de 2025 (1,06 mil postos criados contra 1,23 mil criados neste ano). “Por outro lado, no acumulado do trimestre geramos 6,93 mil empregos ante um saldo de 9,17 mil no mesmo intervalo do ano passado. O movimento de criação de novos postos de trabalho é um indicador positivo, ainda que em menor ritmo, mas o cenário ainda é bastante desafiador”, comenta. Para o ano, a previsão central da Abicalçados é de estabilidade (0,1%) na produção, e de um crescimento de até 1,4% em um cenário otimista - para mais de 850 milhões de pares. “O segundo semestre, quando são comercializadas as coleções de verão, que possuem maior representatividade no volume de produção nacional deve apresentar uma melhora gradual, principalmente nas exportações, com uma possível melhora no ambiente internacional, reflexos do acordo entre o Mercosul e a União Europeia e a realização da BFSHOW”, projeta. Considerada a maior feira calçadista da América Latina, a BFSHOW acontece no Distrito Anhembi, em São Paulo/SP, entre os dias 18 e 20 de maio.



Estados