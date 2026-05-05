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Publicada em 05 de Maio de 2026 às 14:17

Com campanha, medalha e projeto de ensino, Fiergs inicia agenda do Mês da Indústria

Presidente do Conselho de Administração do Grupo Panvel, Julio Mottin, recebeu reconhecimento pela atuação empresarial

Presidente do Conselho de Administração do Grupo Panvel, Julio Mottin, recebeu reconhecimento pela atuação empresarial

Dani Barcellos/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Dando a largada nas atividades que marcam a celebração do Mês da Indústria, o Sistema Fiergs reuniu convidados em sua sede nesta terça-feira (5). Na pauta, a entrega da medalha da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI) ao presidente do Conselho de Administração do Grupo Panvel, Julio Mottin, reconhecido como personalidade importante para o desenvolvimento econômico do País pelo Laboratório Lifar, que supre a rede de farmácias e outros clientes.

Além disso, o lançamento de uma campanha institucional “A Indústria é Tri”, voltada ao fortalecimento da imagem da indústria gaúcha como geradora de desenvolvimento e prosperidade que impactam a vida da população. E também um projeto de educação do Sesi-RS voltado à formação de mão de obra.

O presidente do Sistema Fiergs, Cláudio Bier, celebrou a data e salientou a premiação a Mottin. “Foi um homem que começou com a barriga no balcão e fez seus negócios crescerem. Hoje ele está sendo homenageado aqui não por ser comerciante, mas pelo trabalho industrial, por ser um dos fundadores e diretores do laboratório farmacêutico”, afirma.

Já Mottin agradeceu a distinção e reforçou a importância de investir na indústria gaúcha. “Estamos com nosso laboratório, que hoje já é um dos maiores de cosmético do Rio Grande do Sul e faz toda a marca própria da Panvel”, apontou o empresário, que se diz bodegueiro de origem, mas que também se tornou industrialista.

Conforme Mottin, a Lifar fatura cerca de R$ 600 milhões por ano. Ele reforçou o sentimento de orgulho no trabalho com 12 mil funcionários no Grupo Panvel, e completou reafirmando a crença de que os avanços da medicina e dos remédios acessíveis à população são os principais fatores para que as pessoas vivam mais.

“Eu por exemplo fiz 80 anos há pouco tempo e me sinto um guri. E estou aqui todo ao lado do presidente Bier, e estamos os dois super bem”, brincou Mottin.

Sobre o ensino, o Sesi-RS entrevistou 1,5 mil jovens estudantes de instituições públicas de ensino e relatou que há, hoje, um temor diante do mercado de trabalho. A gerente de educação da entidade, Sônia Bier, destaca a necessidade de valorizar o aprendizado e o conhecimento técnico, e que há sim interesse dos jovens no trabalho industrial, mas que eles relatam não saber a fundo como ela funciona, e que é preciso, portanto, aprimorar a comunicação.

“Não falta vontade para trabalhar. Falta conexão com as escolas e oportunidades para que esse cruzamento seja feito”, afirma. Ela completa que é preciso levar a indústria às escolas. “Precisamos estar dentro para conseguir identificar e manter esses talentos”.

Na prática, o programa irá reunir 10 clubes de robótica com 1,8 mil alunos contemplados e 180 professores formados, com duração de maio a setembro, antes da disputa de torneios regionais. O intuito é aproximar os jovens e ensinar também aos professores o trabalho com uma tecnologia avançada para que, depois, eles repassem esse conhecimento em sala de aula.

Sobre a campanha “A Indústria é Tri”, a Fiergs reforça que a ideia do jargão é reafirmar a importância do setor através de uma expressão popular dos gaúchos e que ela será reforçada e veiculada ao longo do mês de maio.

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