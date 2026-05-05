Nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais é eleita para o período 2026-2027

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE) elegeu a sua nova diretoria, que comandará a entidade a partir deste mês de maio de 2026 até abril de 2027. A cerimônia de posse da nova gestão está marcada para 15 de junho. As informações são da assessoria da entidade.



O presidente eleito é o engenheiro de produção Hugo de Oliveira Muller, enquanto a vice-presidência ficará a cargo do engenheiro mecânico Alan Elbling. Muller substitui na presidência do IEE o economista e administrador Tiago Dinon Carpenedo, do qual era vice-presidente.



"Assumir a presidência do Instituto de Estudos Empresariais significa se responsabilizar e dar continuidade a um legado de mais de 40 anos de defesa das ideias da liberdade. É com grande honra que eu e toda a diretoria da gestão 2026/27 assumimos esse compromisso com a instituição e, principalmente, com os valores que moldaram a sua trajetória", afirma o novo presidente.