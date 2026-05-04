Licitação para duplicação da Estrada Caminho do Meio ocorre nesta semana

A contratação de uma empresa para realizar as obras de duplicação da Estrada Caminho do Meio, no trecho de Alvorada, é uma das 32 licitações previstas na Agenda Celic, organizada pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 4 a 8 de maio.



O certame foi solicitado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e prevê a contratação semi-integrada de uma empresa de engenharia para elaborar o projeto executivo e a execução da obra viária. O edital será via concorrência eletrônica e a abertura das propostas ocorrerá às 9h30min desta quarta-feira (6). Com valor estimado de contratação em R$ 48,6 milhões, a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço.