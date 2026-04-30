Acordo Mercosul e União Europeia é uma oportunidade estratégica para o Brasil, diz economista do Itaú

Os reflexos do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, o conflito entre Estados Unidos e Irã e os riscos severos de uma interrupção prolongada no Estreito de Ormuz foram temas discutidos pelo economista sênior do Itaú BBA, André Matcin, na reunião-almoço da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, realizada nesta quinta-feira (30), em Porto Alegre. Com o tema "Tabuleiro Global, onde Economia, Política e Guerra se Encontram", o economista disse que a efetivação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia representa uma oportunidade estratégica para o Brasil. "Com o acordo, o País terá uma modernização na sua base industrial através da importação de tecnologia. Além de fortalecer as exportações do agronegócio, essa parceria deve promover a isonomia tecnológica e aumentar a produtividade nacional a longo prazo", comentou.