Inscrições para estágio na prefeitura de Porto Alegre terminam dia 4 de maio

Terminam na segunda-feira, dia 4 de maio, as inscrições em processo seletivo para a contratação de estagiários de nível superior e técnico, com atuação nos órgãos da prefeitura de Porto Alegre, além de formação de cadastro reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).



As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, pela plataforma Conjuntos. A participação é gratuita, sem cobrança de taxa de inscrição. As provas objetivas serão on-line, com 30 questões de múltipla escolha envolvendo língua portuguesa, informática e conhecimentos gerais.



A prova de nível superior ficará disponível da meia-noite do dia 11 de maio até as 23h59 do dia 12. A de nível técnico ficará disponível da meia-noite do dia 14 de maio até as 23h59 do dia 15, por este link.



Cada prova terá duração máxima de 1h30min, período no qual o candidato deverá concluir todas as questões.