Recurso do FGTS não deve ser usado para o pagamento de dívidas, diz Sinduscon

"O setor da construção civil é completamente contra a medida do governo federal que pretende permitir o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a renegociação de dívidas da população". A análise é do presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), Claudio Teitelbaum, ao destacar que o recurso deve ser utilizado exclusivamente para projetos de financiamento habitacional. "Os problemas não foram criados pelo trabalhador e nem pela construção civil", ressalta o dirigente sobre o novo programa Desenrola - que deve ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Teitelbaum, a questão do endividamento das famílias deve ser resolvida com mais responsabilidade fiscal e com maior controle de gastos públicos. "São práticas que vão encarecer ainda mais a vida do industrial.