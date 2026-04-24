Ibovespa cai 0,33% no dia, aos 190,7 mil pontos, e recua 2,55% na semana

Na mínima intradia, o Ibovespa operou no período da tarde desta sexta-feira, 24, ainda que pontualmente, abaixo dos 190 mil pontos pela primeira vez desde 8 de abril, distanciando-se um pouco mais do pico histórico, de 199 mil pontos, e do recorde de fechamento, na casa de 198,6 mil em 14 de abril. Nesta sexta, o índice da B3 oscilou de 189.962,93 a 191.390,33 pontos entre os extremos do dia e, ao fim, marcava 190.745,02 pontos, em baixa de 0,33%. Além de três perdas diárias consecutivas, o Ibovespa teve ganho em apenas uma das sete sessões que sucederam o recorde de 14 de abril - na última segunda-feira, antes do feriado, quando subiu apenas 0,20%.