Supermercados gaúchos seguirão abertos aos domingos, aponta Sindigêneros

Com a movimentação dos estados de Goiás e Espírito Santo, que passaram a adotar o fechamento de supermercados aos domingos, surge a dúvida sobre a possibilidade de a medida se estender a outras regiões. No Rio Grande do Sul, porém, a iniciativa não deve ser implementada, defendendo a liberdade de funcionamento dos estabelecimentos, de acordo com o Sindicato Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado (Sindigêneros).



Conforme Flávio Obino, consultor jurídico do sindicato, a abertura ao longo de toda a semana permite atender à demanda dos consumidores e garantir o abastecimento alimentar da população. Ele ressalta que cabe ao empresário definir os horários de funcionamento de acordo com as necessidades da clientela.



O debate, no entanto, também envolve a redução da jornada semanal dos trabalhadores e as discussões no Congresso Nacional, em Brasília, sobre o fim da escala 6x1 em todo o país. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e segue, na próxima semana, para uma comissão especial analisar o mérito da matéria.