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Publicada em 22 de Abril de 2026 às 15:50

Fim da escala 6x1 afeta os serviços terceirizados das prefeituras, diz Melo

Sebastião Melo afirma que mudanças na escala de trabalho no Brasil deveriam ser feitas de forma gradual e por setores

Sebastião Melo afirma que mudanças na escala de trabalho no Brasil deveriam ser feitas de forma gradual e por setores

TÂNIA MEINERZ/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O impacto do fim da jornada 6x1 no serviço público, principalmente nos serviços terceirizados das prefeituras, o uso do tema nas eleições presidenciais de 2026 e a articulação da Frente Nacional de Prefeitos para levar um documento ao Congresso Nacional e ao presidente Lula foram os temas discutidos no Tá na Mesa da Federasul pelo prefeito Sebastião Melo durante o painel "Jornada 6x1: Impactos no público e no privado" realizado nesta quarta-feira (22), no Palácio do Comércio. Melo mostrou preocupação com o impacto financeiro bilionário nas contas públicas, especialmente no que diz respeito aos serviços terceirizados (somente na prefeitura de Porto Alegre são 3,5 mil que atuam na terceirização do serviço de limpeza urbana) e à manutenção da infraestrutura urbana dos municípios - serviços de saúde e de manutenção asfáltica. 

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