Acordo comercial entre Mercosul e União Europeia deve impulsionar negócios na BFSHOW

Com a entrada em vigor a partir de 1º de maio, de forma provisória (englobando a parte comercial), o acordo comercial Mercosul e União Europeia traz otimismo para a realização da 6ª edição da BFSHOW. A maior feira calçadista da América Latina, que acontece no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP), contará com mais de 350 marcas brasileiras de calçados que representam mais de 75% da produção nacional do setor. A mostra, realizada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e organizada pela NürnbergMesse Brasil, ocorre entre os dias 18 e 20 de maio.



Segundo a gerente de Relacionamento e Negócios da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, apesar do mercado desafiador no cenário internacional, a entrada em vigor do acordo comercial, discutido por mais de 26 anos, traz otimismo para a indústria calçadista brasileira. “No ano passado, o bloco europeu importou mais de 3,2 bilhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 63,7 bilhões, mais de 40% do total das importações mundiais de calçados. Existe um grande potencial para o calçado brasileiro a partir da desgravação tarifária”, projeta Letícia, ressaltando que os calçados de couro, que respondem por 45% dos valores exportados pelo Brasil à União Europeia, devem alcançar a desgravação tarifária total em até sete anos. Atualmente, a tarifa de importação de calçados na União Europeia situa-se entre 3,5% e 17%, a depender do produto.



Projeção de compradores internacionais