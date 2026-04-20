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Publicada em 20 de Abril de 2026 às 12:46

Braskem diz que Novonor assinou contrato para venda de fatia da petroquímica

Conclusão da venda da participação da Novonor na Braskem ainda depende da aprovação de órgãos regulatórios

Conclusão da venda da participação da Novonor na Braskem ainda depende da aprovação de órgãos regulatórios

DANIEL TEIXEIRA/AE/JC
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Agências
A Braskem informou nesta segunda-feira (20) que a Novonor (ex-Odebrecht) assinou o contrato para a venda da sua fatia na companhia ao fundo de investimento em participações Shine I (Shine I FIP), que é assessorado pela gestora IG4 Capital. 

A transação havia sido anunciada em dezembro e envolvia cerca de R$ 20 bilhões em dívida, garantida por ações da petroquímica. Quando o negócio for concretizado, o fundo deve compartilhar o controle da Braskem com a Petrobras, o segundo maior acionista da empresa. De acordo com fato relevante da Braskem, o Shine assumirá 50,1% do capital votante e 34,3% do capital social total da companhia. Em contrapartida, Novonor terá sua participação reduzida a uma fatia residual, permanecendo com 4% do capital social total.

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