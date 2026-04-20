Braskem diz que Novonor assinou contrato para venda de fatia da petroquímica

A Braskem informou nesta segunda-feira (20) que a Novonor (ex-Odebrecht) assinou o contrato para a venda da sua fatia na companhia ao fundo de investimento em participações Shine I (Shine I FIP), que é assessorado pela gestora IG4 Capital.



A transação havia sido anunciada em dezembro e envolvia cerca de R$ 20 bilhões em dívida, garantida por ações da petroquímica. Quando o negócio for concretizado, o fundo deve compartilhar o controle da Braskem com a Petrobras, o segundo maior acionista da empresa. De acordo com fato relevante da Braskem, o Shine assumirá 50,1% do capital votante e 34,3% do capital social total da companhia. Em contrapartida, Novonor terá sua participação reduzida a uma fatia residual, permanecendo com 4% do capital social total.