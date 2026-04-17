Jornal do Comércio vence prêmio Ageflor de Jornalismo

Na última quinta-feira (17), ocorreu a cerimônia de entrega do segundo prêmio de Jornalismo dadestacando produções centradas no plantio de árvores cultivadas no Rio Grande do Sul como fonte de matéria-prima para múltiplos e inovadores usos. Entre os vencedores, ocom a reportagem, assinada por Carmen Carlet e editada por Cristine Pires. A premiação ocorreu no Instituto Ling, em Porto Alegre., a matéria apresenta a cadeia produtiva da goma-resina de pinus no Litoral Médio, com destaque para municípios como Tavares, conectando o trabalho de pequenos produtores rurais a uma ampla cadeia industrial.O trabalho também reúne dados sobre o impacto econômico da atividade, posicionando o Estado como o segundo maior produtor nacional de resina, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor também é responsável por movimentar mais de R$ 250 milhões e abastecer mercados nacionais e internacionais com insumos utilizados em produtos como tintas, perfumes, adesivos e medicamentos.