Jornal do Comércio vence prêmio Ageflor de Jornalismo

Na última quinta-feira (17), ocorreu a cerimônia de entrega do segundo prêmio de Jornalismo da Associação Gaúcha de Empresas Florestais (Ageflor),
destacando produções centradas no plantio de árvores cultivadas no Rio Grande do Sul como fonte de matéria-prima para múltiplos e inovadores usos. Entre os vencedores, o Jornal do Comércio conquistou o primeiro lugar na categoria impressa
com a reportagem “Plantio de pinus gera economia de múltiplos usos”
, assinada por Carmen Carlet e editada por Cristine Pires. A premiação ocorreu no Instituto Ling, em Porto Alegre.Publicada no caderno Empresas e Negócios
, a matéria apresenta a cadeia produtiva da goma-resina de pinus no Litoral Médio, com destaque para municípios como Tavares, conectando o trabalho de pequenos produtores rurais a uma ampla cadeia industrial.
O trabalho também reúne dados sobre o impacto econômico da atividade, posicionando o Estado como o segundo maior produtor nacional de resina, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor também é responsável por movimentar mais de R$ 250 milhões e abastecer mercados nacionais e internacionais com insumos utilizados em produtos como tintas, perfumes, adesivos e medicamentos.