Ibovespa tem 2º dia de correção, em baixa de 0,46%, de volta aos 196,8 mil

O Ibovespa seguiu em correção moderada pela segunda sessão, lutando nesta quinta-feira (16) ao menos pelo nível de 197 mil pontos, sem conseguir defendê-lo no fechamento, em baixa de 0,46%, aos 196.818,59. Assim, afasta-se um pouco mais do recorde de encerramento de 14 de abril, então aos 198,6 mil, permanecendo a cerca de 1,8 mil pontos daquele patamar. Na mínima desta quinta, o índice da B3 foi aos 196.353,98 pontos, saindo de abertura a 197.737,89 pontos e alcançando, na máxima da sessão, os 198.586,57 pontos. Após o vencimento de opções na quarta, quando chegou a R$ 81 bilhões, o giro ficou em R$ 30,6 bilhões. Na semana, o Ibovespa cai 0,26%, mas ainda sustenta alta de quase 5% (4,99%) no mês, avançando 22,15% no ano.