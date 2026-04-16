Ocergs reconduz Darci Hartmann e elege Márcio Port como vice

A Ocergs realizou nesta quinta-feira (16) sua Assembleia Geral Ordinária (AGO), em Esteio, e reconduziu Darci Hartmann à presidência para o mandato 2026/2030. No mesmo ato, foi eleito como vice-presidente Márcio Port, atual dirigente da Sicredi Central Sul/Sudeste. A reunião ocorreu na Casa do Cooperativismo, no Parque de Exposições Assis Brasil, com a presença de lideranças de 64 cooperativas. Além da eleição da diretoria, a AGO promoveu a renovação dos conselhos de Administração e Fiscal da entidade, e deu posse aos conselheiros do Sescoop/RS.

Durante o evento, Hartmann destacou como principal legado da gestão anterior o alinhamento estratégico do sistema cooperativo gaúcho. Segundo ele, houve avanço no comprometimento dos diferentes ramos em torno de um projeto comum voltado à competitividade e à profissionalização da gestão.

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“Temos muitos desafios pela frente, com um cenário de turbulência no período eleitoral e ajustes no pós-eleição. Por isso, nossa orientação para as cooperativas é clara: disciplina na gestão financeira, atenção à tesouraria e ao caixa, e decisões responsáveis. Precisamos fazer uma travessia consistente em 2026 e 2027, com investimentos criteriosos. Ao mesmo tempo, há sinais positivos, como o avanço na renegociação das dívidas dos produtores, e a confiança em um cooperativismo profissional e resiliente, capaz de chegar a 2028 com mais fôlego para crescer”, afirmou.

O cooperativismo gaúcho reúne 4,2 milhões de associados e registrou faturamento estimado superior a R$ 103 bilhões no último ano, o equivalente a cerca de 14% do PIB do Estado. A meta do setor é alcançar R$ 150 bilhões até 2030.

Ao assumir a vice-presidência, Márcio Port destacou a evolução recente do sistema, com ênfase na integração das estruturas internas e no fortalecimento da representação institucional. Ele indicou que o desafio será manter o crescimento diante das oscilações do agronegócio.

“O Sistema Ocergs evoluiu muito nos últimos anos. A unificação das superintendências trouxe mais força e sinergia, e a representação do cooperativismo da porta para fora também engrandeceu o setor. Ao mesmo tempo, sempre há mais a fazer. O cooperativismo gaúcho precisa trabalhar pelo crescimento constante, mesmo diante das oscilações do agronegócio, que impactam o Estado. Nesse contexto, o papel do Sistema Ocergs é apoiar as cooperativas na sua estruturação, especialmente em governança, e no acompanhamento dos indicadores econômicos e financeiros”, avaliou.

Entre as prioridades do novo ciclo, a entidade prevê ampliar investimentos no pilar de negócios, com foco na comercialização de produtos e serviços das cooperativas. Hartmann indicou que a estratégia envolve ampliar o acesso a mercados e aproximar o consumidor do cooperativismo.

“Tudo o que produzimos precisa encontrar mercado, e precisamos avançar nessa construção. Ampliar o acesso atrai novos negócios, muitas vezes sem exigir grandes investimentos, e cria oportunidades de aproximar o consumidor das cooperativas. É um trabalho que a organização vai intensificar”, acrescentou.

A assembleia também aprovou o balanço patrimonial e a demonstração de resultados do exercício anterior. O evento foi encerrado com palestra sobre o Plano de Ação do Programa de Educação Política em 2026, ministrada por Eduardo Lima Queiroz, gerente de Relações Institucionais do Sistema OCB.

Composição dos conselhos

Conselho de Administração

Darci Pedro Hartmann – presidente

Márcio Port – vice-presidente

Adriano José Borghetti

Adelar José Parmeggiani

José Milton Cunha Mirenda

José Zordan

Michele F. G. Fernandes

Cleuberto Demarchi

Jonas Alberto Klein

Conselho Fiscal