Ocergs reconduz Darci Hartmann e elege Márcio Port como vice

A Ocergs realizou nesta quinta-feira (16) sua Assembleia Geral Ordinária (AGO), em Esteio, e reconduziu Darci Hartmann à presidência para o mandato 2026/2030. No mesmo ato, foi eleito como vice-presidente Márcio Port, atual dirigente da Sicredi Central Sul/Sudeste. A reunião ocorreu na Casa do Cooperativismo, no Parque de Exposições Assis Brasil, com a presença de lideranças de 64 cooperativas. Além da eleição da diretoria, a AGO promoveu a renovação dos conselhos de Administração e Fiscal da entidade, e deu posse aos conselheiros do Sescoop/RS.
Durante o evento, Hartmann destacou como principal legado da gestão anterior o alinhamento estratégico do sistema cooperativo gaúcho. Segundo ele, houve avanço no comprometimento dos diferentes ramos em torno de um projeto comum voltado à competitividade e à profissionalização da gestão.
“Temos muitos desafios pela frente, com um cenário de turbulência no período eleitoral e ajustes no pós-eleição. Por isso, nossa orientação para as cooperativas é clara: disciplina na gestão financeira, atenção à tesouraria e ao caixa, e decisões responsáveis. Precisamos fazer uma travessia consistente em 2026 e 2027, com investimentos criteriosos. Ao mesmo tempo, há sinais positivos, como o avanço na renegociação das dívidas dos produtores, e a confiança em um cooperativismo profissional e resiliente, capaz de chegar a 2028 com mais fôlego para crescer”, afirmou.
O cooperativismo gaúcho reúne 4,2 milhões de associados e registrou faturamento estimado superior a R$ 103 bilhões no último ano, o equivalente a cerca de 14% do PIB do Estado. A meta do setor é alcançar R$ 150 bilhões até 2030.
Ao assumir a vice-presidência, Márcio Port destacou a evolução recente do sistema, com ênfase na integração das estruturas internas e no fortalecimento da representação institucional. Ele indicou que o desafio será manter o crescimento diante das oscilações do agronegócio.
“O Sistema Ocergs evoluiu muito nos últimos anos. A unificação das superintendências trouxe mais força e sinergia, e a representação do cooperativismo da porta para fora também engrandeceu o setor. Ao mesmo tempo, sempre há mais a fazer. O cooperativismo gaúcho precisa trabalhar pelo crescimento constante, mesmo diante das oscilações do agronegócio, que impactam o Estado. Nesse contexto, o papel do Sistema Ocergs é apoiar as cooperativas na sua estruturação, especialmente em governança, e no acompanhamento dos indicadores econômicos e financeiros”, avaliou.
Entre as prioridades do novo ciclo, a entidade prevê ampliar investimentos no pilar de negócios, com foco na comercialização de produtos e serviços das cooperativas. Hartmann indicou que a estratégia envolve ampliar o acesso a mercados e aproximar o consumidor do cooperativismo.
“Tudo o que produzimos precisa encontrar mercado, e precisamos avançar nessa construção. Ampliar o acesso atrai novos negócios, muitas vezes sem exigir grandes investimentos, e cria oportunidades de aproximar o consumidor das cooperativas. É um trabalho que a organização vai intensificar”, acrescentou.
A assembleia também aprovou o balanço patrimonial e a demonstração de resultados do exercício anterior. O evento foi encerrado com palestra sobre o Plano de Ação do Programa de Educação Política em 2026, ministrada por Eduardo Lima Queiroz, gerente de Relações Institucionais do Sistema OCB.
Composição dos conselhos
Conselho de Administração
- Darci Pedro Hartmann – presidente
- Márcio Port – vice-presidente
- Adriano José Borghetti
- Adelar José Parmeggiani
- José Milton Cunha Mirenda
- José Zordan
- Michele F. G. Fernandes
- Cleuberto Demarchi
- Jonas Alberto Klein
Conselho Fiscal
- Everton Machado Bochi – efetivo
- Heitor Álvaro Petry – efetivo
- Auro Heuser – efetivo
- Júlio César Cordova Maciel – suplente
- Fátima Elisa Mayer Hallal – suplente
- Sidimar Fleck – suplente