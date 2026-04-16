Aéreas aguardam medida da Petrobras sobre reajuste no preço do querosene de aviação

O reajuste no preço do querosene de aviação (QAV), combustível que abastece aviões e helicópteros, e a guerra no Irã são dois fatores que podem resultar no aumento do preço das passagens aéreas no Brasil. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informa que aguarda o detalhamento da medida apresentada pela Petrobras para mitigar o impacto da alta do querosene de aviação. Porém, a entidade ainda não fala em reajuste do preço das passagens aéreas. Em nota, a Associação afirma que todos os esforços nesse sentido precisam ter efeito imediato para garantir a estabilidade de custos do setor aéreo. A Abear representa as principais companhias aéreas do País: Latam, GOL e Azul.



O preço do QAV é estipulado pela Petrobras mensalmente, sempre no dia 1º de cada mês. O reajuste de 54,6% em abril foi realizado no momento em que o mundo enfrenta aumentos no preço do barril do petróleo por causa da guerra no Irã. O reajuste se somou ao aumento de 9,4% em vigor desde 1º de março.