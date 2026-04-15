Publicada em 15 de Abril de 2026 às 15:35

Lula diz que BC precisa olhar corte de gastos do governo e baixar juros

Presidente sugere que corte de gastos pode levar à queda da Selic

Agências
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, nesta quarta-feira (15) que o Banco Central precisa reconhecer que o governo tem cortado gastos e, se reconhecer isso, vai diminuir a taxa Selic. Em tom de brincadeira, o petista afirmou que vai comunicar essa avaliação ao presidente do BC, Gabriel Galípolo.

"Se o Banco Central olhar para nós, ele vai baixar a taxa de juros", disse Lula, durante uma cerimônia sobre investimentos no setor habitacional. "O Banco Central precisa olhar o que o Tesouro fez, o que o Planejamento fez. Quando o Galípolo voltar da viagem dele na Europa, eu vou falar: aqui, ó, os meninos da gastança estão reduzindo o dinheiro."

O presidente defendeu a importância de aumentar o padrão das casas contempladas no Minha Casa, Minha Vida (MCMV), para que o programa possa atender também famílias de classe média, além de diminuir os juros dos financiamentos.

Segundo o petista, investimentos como os oriundos do programa fazem a economia girar.

Lula disse, ainda, que foi contra o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) durante seu tempo no movimento sindical, mas hoje avalia positivamente. Esses recursos, segundo o presidente, viabilizam investimentos na construção civil e saneamento básico.

