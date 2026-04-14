Dólar em queda pode valorizar fluxo de importação dos produtos brasileiros, aponta economista

A recente queda do dólar, que levou a moeda norte-americana a romper o patamar de R$ 5,00 - menor valor de fechamento em dois anos - reforça os efeitos do câmbio sobre a economia brasileira. Segundo Rodrigo Salvato, presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul e economista-chefe do Sindilojas Porto Alegre, o comportamento cambial influencia diretamente o fluxo do comércio exterior.



Em um cenário de valorização do real, a tendência é de redução na margem de lucro dos exportadores, já que os produtos brasileiros se tornam relativamente mais caros no mercado internacional. O primeiro reflexo desse movimento ocorre justamente nas relações de importação e exportação, que passam a se ajustar ao novo patamar da moeda.



À medida que a cotação entre dólar e real se aproxima, há um estímulo ao fortalecimento do mercado interno. Esse equilíbrio favorece a concorrência entre bens nacionais e importados, além de ampliar o acesso a produtos estrangeiros com preços mais competitivos. Em contrapartida, quando a moeda brasileira se desvaloriza, o país ganha em competitividade externa, o que tende a impulsionar as vendas para outros países.



Nesse contexto, Salvato destaca que os exportadores estão entre os mais afetados, sobretudo aqueles com contratos já firmados. Com a compressão das margens, empresas passam a revisar a viabilidade dessas operações e, em alguns casos, reavaliam acordos e parcerias comerciais.