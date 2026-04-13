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Publicada em 13 de Abril de 2026 às 15:58

Brasil necessita de um novo arcabouço fiscal rigoroso, diz economista da Fiergs

Giovani Baggio, economista da Firegs, diz medidas recentes do governo são soluções temporárias que não resolvem o desequilíbrio fiscal

Giovani Baggio, economista da Firegs, diz medidas recentes do governo são soluções temporárias que não resolvem o desequilíbrio fiscal

Carol Negreiro/Sinduscon/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
"A prioridade do próximo governo que vencer as eleições deve ser a implementação de um novo arcabouço fiscal rigoroso, que será essencial para garantir a estabilidade econômica do País e a redução estrutural das taxas de juros." A avaliação é do economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Giovani Baggio, ao afirmar que, sem essa disciplina nos gastos, o Banco Central poderá interromper o ciclo de cortes nas taxas de juros para conter a instabilidade econômica. Baggio participou nesta segunda-feira (13) da reunião-almoço do Sinduscon/RS que abordou o tema "Cenário político e econômico e as projeções para as eleições de 2026". O evento contou ainda com o CEO do Instituto  Millenium, Ricardo Gomes - ex-vice-prefeito de Porto Alegre.

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