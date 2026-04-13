Brasil necessita de um novo arcabouço fiscal rigoroso, diz economista da Fiergs

"A prioridade do próximo governo que vencer as eleições deve ser a implementação de um novo arcabouço fiscal rigoroso, que será essencial para garantir a estabilidade econômica do País e a redução estrutural das taxas de juros." A avaliação é do economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Giovani Baggio, ao afirmar que, sem essa disciplina nos gastos, o Banco Central poderá interromper o ciclo de cortes nas taxas de juros para conter a instabilidade econômica. Baggio participou nesta segunda-feira (13) da reunião-almoço do Sinduscon/RS que abordou o tema "Cenário político e econômico e as projeções para as eleições de 2026". O evento contou ainda com o CEO do Instituto Millenium, Ricardo Gomes - ex-vice-prefeito de Porto Alegre.