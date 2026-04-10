Painel do Fórum da Liberdade debate autonomia econômica e democracia no Brasil

Nesta sexta-feira (10), o Fórum da Liberdade, evento promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) na Pucrs, em Porto Alegre, chegou ao seu segundo dia debatendo autonomia econômica e democracia no Brasil. A terceira palestra intitulada “Jeito ou Jeitinho” teve à frente o economista e fundador da Empiricus, Felipe Miranda, o jornalista e escritor Leandro Narloch, e a ativista indígena e produtora de conteúdo Ysani Kalapalo. O debate teve como fio condutor as causas do atraso brasileiro, em que os painelistas destacaram a necessidade de superar a influência de grupos de interesse e o paternalismo estatal para garantir autonomia econômica, progresso e o resgate dos valores da democracia liberal para toda a população, inclusive para as comunidades indígenas.