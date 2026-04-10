Feira direcionada à cadeia de envasamento de bebidas e alimentos ocorre de 14 a 16 de abril, em Bento Gonçalves

A Envase 2026 reunirá em torno de 140 marcas de empresas atuantes na cadeia de envasamento de bebidas e alimentos na América do Sul. O número é cerca de 20% superior ao consolidado em 2024, quando participaram 120 empresas. O evento, que ocorrerá de 14 a 16 de abril, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, apresentará tendências e tecnologias para máquinas de envase, embalagens, equipamentos, insumos, logística e atividades complementares.



Em sua 16ª edição, a segunda sob a liderança do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC Bento), a Envase Brasil é uma feira criada para facilitar a geração de relacionamento e negócios entre os principais fornecedores de tecnologia, produtos, serviços e indústrias de diversos segmentos. Neste ano, haverá a participação de expositores de 12 países e de vários estados do Brasil, o que resultará na apresentação de avançadas tecnologias para qualificar a produção e aumentar o nível de competitividade das indústrias de diferentes segmentos de bebidas e alimentos.



Na edição passada, a feira atraiu em torno de 6 mil visitantes profissionais e gerou mais de R$ 120 milhões em negócios, resultado de contratos assinados durante o evento e nos 12 meses que se seguiram. Para este ano, a organização projeta aumento na geração de negócios, considerando o acréscimo de marcas expositoras e a expectativa de novidades para os segmentos.



O mercado brasileiro de envase chega a 2026 como um dos mais dinâmicos do mundo. Acompanhando o protagonismo do país na produção e consumo de bebidas, o setor enfrenta agora um novo ciclo de desafios: cenário macroeconômico volátil, pressão inflacionária, escassez de matérias-primas e demanda crescente por inovação, sustentabilidade e rastreabilidade.