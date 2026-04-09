Abertura do Fórum da Liberdade traça caminhos para o futuro do País

Temas fundamentais do cenário político e econômico nacional pautaram as agendas do primeiro dia do Fórum da Liberdade, cuja abertura oficial ocorreu ao final da tarde desta quinta-feira (9). A cerimônia inaugural da 39ª edição do evento organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) ocorreu no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre.



Ao iniciar seu discurso, o presidente do IEE, Tiago Dinon Carpenedo, ressaltou que o tema da edição é uma afirmação e não uma pergunta: "O Brasil tem jeito". Nesse sentido, o dirigente destacou que o questionamento "reside na arrogância de dizer que o Brasil tem jeito a ponto de colocar no próprio título do evento". E completou: "Qualquer nação, civilização, comunidade, seja lá na plenitude territorial ou jurídica, qualquer destas pode dar certo. Independentemente da situação em que se encontre hoje, sociedades que tomam boas decisões oferecem boas consequências e resultados. A história das civilizações é bastante clara, inclusive para o cenário contrário. Más decisões degradam, rebaixam, empobrecem e inviabilizam sociedades anteriormente bem-sucedidas".



Na sequência, foi entregue ao advogado, professor e colunista André Marsiglia, o Prêmio Liberdade de Imprensa. Ao receber a distinção, Marsiglia destacou o seu trabalho de interpretar decisões contestáveis e polêmicas do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao afirmar que os ministros envolvidos no Caso Master devem ser investigados, ele foi aplaudido de pé pela plateia. "Nenhuma liberdade deve ser engessada e guardada na estante, e sim, deve ser tratada como algo a te acompanhar nesse percurso. Nós precisamos dizer coisas cada vez mais sem medo, cada vez com mais coragem, porque há uma jornada que ainda."



O Prêmio Libertas - que homenageia o indivíduo que, na avaliação da entidade, é símbolo da livre iniciativa, age conforme a economia de mercado, respeita o Estado de Direito - foi entregue ao empresário Luciano Hang, fundador das lojas Havan."Os empresários que estão o tempo todo, 24 horas, pensando só no seu negócio, precisam abrir a boca e mostrar o caminho certo. O caminho certo: a mão direita. E não o caminho errado, na esquerda". Sobre isso, ele contou que, em 2017, sabendo que o ano seguinte seria de eleições, decidiu que iria escolher um político para apoiar. Ao se decidir por Jair Bolsonaro, conta que, a partir daí, não teve "um minuto de sossego".



O evento, que se encerra na sexta-feira (10), conta com mais de 70 painelistas, em um palco principal e outros dois simultâneos.