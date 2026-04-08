Atividade industrial gaúcha mostra recuperação parcial em fevereiro, aponta pesquisa do Sistema FIERGS

O Índice de Desempenho Industrial do Rio Grande do Sul (IDI-RS) avançou 4,7% em fevereiro frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Com isso, a atividade industrial gaúcha retoma patamares observados em setembro de 2025. Os dados foram divulgados pelo Sistema FIERGS, nesta quarta-feira (8).



Para o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier, o resultado demonstra a resiliência do industrial gaúcho, embora os cenários nacional e internacional ainda estejam longe de apresentar condições favoráveis para um crescimento sólido. "É um primeiro passo para retomarmos uma atividade forte e mais consistente, mas os desafios provocados pelas tensões geopolíticas e pelas discussões internas sobre redução da jornada de trabalho, por exemplo, impactam no desempenho da indústria e fazem os empresários puxarem o freio dos investimentos", avalia.