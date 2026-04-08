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Publicada em 08 de Abril de 2026 às 15:51

Atividade industrial gaúcha mostra recuperação parcial em fevereiro, aponta pesquisa do Sistema FIERGS

Conforme a pesquisa, o avanço foi impulsionado por componentes do índice, como as compras industriais, que cresceram 14,4%, e o faturamento real, com alta de 4,3% no mês

Conforme a pesquisa, o avanço foi impulsionado por componentes do índice, como as compras industriais, que cresceram 14,4%, e o faturamento real, com alta de 4,3% no mês

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O Índice de Desempenho Industrial do Rio Grande do Sul (IDI-RS) avançou 4,7% em fevereiro frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Com isso, a atividade industrial gaúcha retoma patamares observados em setembro de 2025. Os dados foram divulgados pelo Sistema FIERGS, nesta quarta-feira (8).

Para o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier, o resultado demonstra a resiliência do industrial gaúcho, embora os cenários nacional e internacional ainda estejam longe de apresentar condições favoráveis para um crescimento sólido. "É um primeiro passo para retomarmos uma atividade forte e mais consistente, mas os desafios provocados pelas tensões geopolíticas e pelas discussões internas sobre redução da jornada de trabalho, por exemplo, impactam no desempenho da indústria e fazem os empresários puxarem o freio dos investimentos", avalia.

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