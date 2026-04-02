Fundação Pró-HPS receberá mais de R$ 400 mil do Troco Amigo para qualificar HPS de Porto Alegre

A Fundação Pró-HPS receberá importante reforço financeiro para investir em instrumentalização e equipamentos do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS). Por meio de uma parceria consolidada há mais de dez anos com o Grupo Panvel, a entidade será contemplada com o repasse de R$ 400.208,00, oriundos do programa Troco Amigo. O ato oficial de entrega do valor ocorre na próxima quarta-feira (08), às 17h, no quinto andar do HPS, e contará com a presença de autoridades e representantes das instituições envolvidas.



Os recursos serão destinados à melhoria de equipamentos e instrumentalização do hospital, contribuindo diretamente para a qualificação da assistência prestada à população. Referência no atendimento a traumas, urgências e emergências, o HPS realiza mais de 900 atendimentos diários e desempenha papel estratégico no Sistema Único de Saúde (SUS). Para o presidente da Fundação Pró-HPS, Humberto Ruga, o repasse reforça o impacto da solidariedade coletiva.