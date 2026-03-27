Senac-RS abre seleção para mais de 4,8 mil vagas em cursos gratuitos no RS

O Senac-RS está com inscrições abertas até 21 de abril para o processo seletivo dos cursos técnicos do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que disponibiliza 4.868 vagas gratuitas em todo o Rio Grande do Sul. As aulas iniciam em 5 de maio.



Do total de vagas, 2.623 são para cursos presenciais, distribuídos em 41 escolas do Senac-RS e no UniSenac Pelotas, enquanto 2.245 oportunidades são ofertadas na modalidade de Educação a Distância (EAD).



Com um portfólio que contempla 24 cursos, entre técnicos e especializações, a seleção reúne opções em áreas como gestão e negócios, saúde, tecnologia e turismo. Entre os destaques estão os cursos Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Enfermagem, Técnico em Transações Imobiliárias, além de especializações técnicas na área da saúde.