Modernização tecnológica e desburocratização são fundamentais para atrair talentos, diz Leite

Para ser um agente facilitador da inovação e do empreendedorismo o Rio Grande do Sul realizou uma profunda reforma administrativa e fiscal focada em transformar o Estado de um entrave burocrático em um agente facilitador do desenvolvimento. A avaliação foi feita pelo governador Eduardo Leite durante o painel "O RS tá Diferente: +Eficiente, +Moderno +Conectado" realizado nesta sexta-feira (27) no South Summit Brazil. Conforme o chefe do Executivo, a modernização tecnológica e a desburocratização são fundamentais para atrair talentos e promover um ambiente de negócios ágil, invertendo a lógica da desconfiança estatal para estimular a liberdade econômica. "O objetivo do Estado é melhorar a vida das pessoas e formar capital humano preparado para o futuro", destacou.