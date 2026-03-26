Estratégia de expansão impulsiona Grupo Laghetto

À frente da Rede Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências, o CEO Diego Cáceres construiu uma trajetória marcada pela combinação entre visão estratégica e valores pessoais sólidos. Natural de Bagé, no Rio Grande do Sul, o executivo soma 28 anos de carreira pautados pelo profissionalismo e pela paixão em servir — princípios que seguem norteando sua atuação em um dos maiores grupos de hospitalidade do Estado.



Desde que ingressou na rede, em 2012, com a missão de estruturar a área de Tecnologia da Informação e a Administradora, Cáceres desempenhou papel decisivo na organização e no crescimento do negócio. Dois anos depois, assumiu como CEO e liderou um movimento de expansão consistente, transformando uma operação com cinco hotéis em um robusto ecossistema de hospitalidade e multipropriedade. Mesmo diante do crescimento acelerado, mantém como marca registrada a proximidade na gestão e o cuidado com as relações, valorizando o contato direto — o “olho no olho”.



Em 2026, o executivo reforça sua visão de futuro com novos projetos estratégicos que ampliam a presença da Laghetto em diferentes regiões do País. Entre os destaques estão os investimentos em Caxias do Sul e Guarapari, destinos que passam a integrar o plano de expansão da marca, consolidando um crescimento sustentável e diversificado.