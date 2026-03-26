Badesul e Estado assinam termo no South Summit para criar fundo voltado a deep techs

O Badesul, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual (Cadip) assinaram nesta quarta-feira (25) um termo de cooperação técnica para a criação de um Fundo de Investimento em Participações (FIP) voltado a deep techs. A parceria foi firmada no RS Innovation Stage do South Summit Brazil 2026, no Cais Mauá, em Porto Alegre.



“Estamos dando um grande passo, que se soma aos investimentos já realizados pela agência de fomento, como o apoio a mais de 150 empresas e o aporte de R$ 75 milhões em fundos destinados a startups gaúchas”, disse o presidente do Badesul, Robson Ferreira. “Além da Cadip, estamos abertos a contar com mais parceiros. Todos são muito bem-vindos para fomentar as startups”, complementou.