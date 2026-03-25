Entidades pedem redução do ICMS de equipamentos de data centers citando guerra no Oriente Médio

Associações que representam o segmento de ciência e tecnologia assinaram um manifesto pedindo que o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprove convênio para redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre equipamentos de data centers. O grupo incorporou na demanda um novo elemento, a guerra entre Estados Unidos e Irã, dizendo que esse debate tributário para o setor assume maior urgência diante do cenário internacional recente. "Os conflitos no Oriente Médio evidenciam a vulnerabilidade física de data centers instalados em regiões de geopolítica instável, com impactos diretos sobre a continuidade de serviços digitais e aumento relevante da percepção de risco por parte dos investidores", sustentam.