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Publicada em 25 de Março de 2026 às 17:16

Entidades pedem redução do ICMS de equipamentos de data centers citando guerra no Oriente Médio

Setor busca alívio fiscal para reforçar competitividade digital no Brasil

Setor busca alívio fiscal para reforçar competitividade digital no Brasil

AdobeStock/Divulgação/JC
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Agências
Associações que representam o segmento de ciência e tecnologia assinaram um manifesto pedindo que o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprove convênio para redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre equipamentos de data centers. O grupo incorporou na demanda um novo elemento, a guerra entre Estados Unidos e Irã, dizendo que esse debate tributário para o setor assume maior urgência diante do cenário internacional recente. "Os conflitos no Oriente Médio evidenciam a vulnerabilidade física de data centers instalados em regiões de geopolítica instável, com impactos diretos sobre a continuidade de serviços digitais e aumento relevante da percepção de risco por parte dos investidores", sustentam.

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