Conab começa por Canoas a instalação de energia solar em 21 de suas Unidades Armazenadoras

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) iniciou a execução do projeto de transição energética na Unidade Armazenadora (UA) de Canoas, na região Metropolitana de Porto Alegre (RS), ação que integra o Programa Conab Sustentável. O contrato para a implantação de 250 placas fotovoltaicas foi assinado pela Companhia e a EBS Engenharia Ltda. nesta quinta-feira (19), em cerimônia realizada na própria unidade. Esta será a primeira de 21 UAs a receber um sistema de geração de energia solar, resultado de uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). As obras, que terão investimento de R$ 480 mil, estão previstas para começar em até 120 dias após a ordem de início, que deve ser emitida na próxima semana.



O evento contou com as presenças do presidente da Conab, Edegar Pretto; do diretor de Operações e Abastecimento da estatal, Arnoldo de Campos; da reitora da UFPel, Ursula Silva; e do representante da EBS Engenharia Ltda., Solano Slaviero. Na ocasião, Pretto destacou o avanço estratégico ao aliar eficiência operacional, sustentabilidade e fortalecimento da política pública de abastecimento. Segundo ele, ao reduzir os gastos com energia elétrica convencional, será possível ampliar a capacidade de investimento da Companhia em sua atividade-fim. Um dos projetos que deve receber maior atenção é a criação de câmaras frias para armazenar alimentos perecíveis, principalmente proteínas, destinados às cozinhas solidárias da região Metropolitana, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).



“Será uma economia importante no custeio da unidade, menos gasto de recurso público com conta de luz e mais capacidade da Conab de investir naquilo que é sua missão principal: garantir o alimento na mesa do povo brasileiro, com regularidade e preços justos. A UA Canoas já operou como armazém frigorífico, e parte dos espaços será adaptada para abrigar câmaras frias, resfriadas e frigorificadas para esse fim”, afirmou Pretto.



O presidente da Conab também ressaltou os benefícios ambientais da medida e seu papel no enfrentamento da mudança do clima. “Estamos falando de evitar o lançamento de cerca de 9 toneladas de CO₂ por ano. Isso significa menos poluição na atmosfera, contribuição direta para o enfrentamento da crise climática e respeito às futuras gerações”, disse Pretto. Esse volume (9 toneladas de CO₂) equivale a mais de duas vezes a emissão dos ônibus de São Paulo em um dia ou ao total emitido por um carro de passeio convencional ao percorrer 30 mil quilômetros.



O superintendente substituto da Conab no Rio Grande do Sul, Gabriel Burgos, ressaltou que a estatal atende mais de 200 cozinhas solidárias no estado, muitas das quais enfrentam dificuldades de infraestrutura para o armazenamento adequado de alimentos. “Os painéis permitirão instalar câmaras frias, que auxiliarão de forma significativa na logística do programa PAA Cozinhas, sem representar um custo expressivo com gasto de energia”, acrescentou.



A UA de Canoas tem capacidade de estocagem superior a 16 mil toneladas de alimentos. Ela funciona como um dos principais entrepostos da estatal na região, sendo responsável por armazenar, classificar e distribuir produtos oriundos da agricultura familiar e de programas governamentais voltados à segurança alimentar. Inclusive, nas enchentes de 2024, concentrou as operações da estatal de logística, armazenagem e distribuição de 150 mil cestas de alimentos em socorro à população gaúcha.



Do ponto de vista técnico, a iniciativa tem como base estudos que indicaram a viabilidade da implantação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectado à rede elétrica (on-grid) na UA de Canoas. O projeto prevê a instalação de módulos no solo, aproveitando a área disponível do complexo, que possui cerca de sete hectares.



A geração média estimada é de 15,5 mil kWh por mês, o equivalente a cerca de 186 MWh por ano — volume suficiente para atender aproximadamente 85 residências unifamiliares, com base em dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). Como resultado direto, a unidade poderá registrar uma economia aproximada de R$ 5,4 mil mensais nas despesas com energia elétrica, totalizando cerca de R$ 65 mil por ano.



No que se refere à execução, a implantação do sistema será realizada pela empresa EBS Engenharia Ltda., vencedora do processo licitatório conduzido pela Companhia.