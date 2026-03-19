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Publicada em 19 de Março de 2026 às 17:12

Duas a cada três indústrias gaúchas pretendem investir em 2026, aponta pesquisa do Sistema Fiergs

Percentual menor que o registrado no ano anterior reflete preocupação com ambiente de negócios desfavorável, avalia presidente Claudio Bier

Percentual menor que o registrado no ano anterior reflete preocupação com ambiente de negócios desfavorável, avalia presidente Claudio Bier

Freepik/JC
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Agências
Neste ano, 63,3% das indústrias do Rio Grande do Sul pretendem realizar investimentos. O dado faz parte de pesquisa especial da Unidade de Estudos Econômicos do Sistema Fiergs, divulgada nesta quinta-feira (19) e representa queda de 11,7 pontos percentuais em relação à intenção registrada no ano passado, quando 75% das empresas pesquisadas manifestavam disposição para investir.

Para o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, o cenário é motivo de preocupação. “A predisposição a investir depende de um ambiente favorável aos negócios, mas o que vemos são juros elevados, tensões geopolíticas e uma economia fragilizada. Sem investimentos, a geração de novos empregos e renda fica limitada”, avalia.

Apesar da retração, o percentual de industriais gaúchos dispostos a investir supera a média nacional, de 56%, conforme a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A pesquisa gaúcha também mostra que a maior parte dos empresários que pretendem investir já possui planos em andamento iniciados anteriormente (68,4%). Apenas 31,6% indicam que os aportes previstos para 2026 fazem parte de novos projetos. Entre as empresas que não planejam investir neste ano, 55,3% afirmam não ter nenhum plano em curso nem previsão de iniciar novos projetos. Outros 42,6% apontam que a decisão decorre do adiamento ou cancelamento de investimentos previamente programados.

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