Ceasa/RS registra maior resultado da história e encerra 2025 com superávit de R$ 3,7 milhões

A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) encerrou o ano de 2025 com o melhor resultado financeiro de toda a sua história. O balanço anual aponta um superávit de R$ 3,7 milhões, consolidando um período de crescimento, modernização administrativa e fortalecimento das atividades do complexo.



Atualmente, as atividades do Ceasa/RS incorporam cerca de 11 mil trabalhadores diretos, vinculados aos produtores rurais e permissionários que atuam no entreposto. Desse total, aproximadamente 10 mil são ativos durante todo o ano. Cerca de mil safristas, por sua vez, reforçam a força de trabalho em períodos de maior demanda agrícola – como ocorre, por exemplo, durante a safra da melancia, entre outras culturas comercializadas no complexo.



O impacto econômico da Central vai além de seu espaço físico. O setor de abastecimento movimentado pelo Ceasa é responsável pela geração de mais de 50 mil empregos indiretos, envolvendo toda a cadeia produtiva da atividade – desde pesquisadores, fabricantes de insumos e assistência técnica até distribuidores, transportadores e vendedores.