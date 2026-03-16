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Bruna Suptitz

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Publicada em 16 de Março de 2026 às 18:20

Rafael Garcia será aclamado presidente do Sinduscon-RS

Nome de Rafael Garcia, diretor na GC Engenharia, será anunciado oficialmente para o cargo em abril

Nome de Rafael Garcia, diretor na GC Engenharia, será anunciado oficialmente para o cargo em abril

TÂNIA MEINERZ/JC
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Bruna Suptitz
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Diretor na GC Engenharia, Rafael Goellner Garcia será o próximo presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS). A eleição foi realizada nesta segunda-feira (16), e contou com chapa única. O anúncio oficial será em abril e a posse no dia 4 de maio.

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