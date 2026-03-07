Vistoria nas propriedades com foco de gripe aviária em aves silvestres é finalizada pelo serviço veterinário

As visitas em propriedades rurais com criação de aves de subsistência na região da Reserva do Taim, em Santa Vitória do Palmar, foram finalizadas nesta sexta-feira (6/3) pelas equipes da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). A medida foi adotada após a confirmação do foco de gripe aviária em aves silvestres, da espécie Coscoroba coscoroba (cisne-coscoroba), na Lagoa da Mangueira, dentro da Reserva do Taim. Ao todo, o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) visitou 40 propriedades com aves domésticas no entorno do foco, além da vistoria em granjas comerciais na regional Pelotas e criatórios de aves ornamentais em Santa Vitória do Palmar, para verificação de medidas de biosseguridade.

