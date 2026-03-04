Preço médio dos alimentos tem segundo recuo consecutivo do ano no Rio Grande do Sul

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA-RE) no Rio Grande do Sul, calculado pelo governo do Estado, por meio da Receita Estadual, registrou queda de 0,53% em fevereiro, caindo para R$ 288,33. Esse é o menor valor desde novembro do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o recuo foi de 2,83%. As informações são do Palácio Piratini.



A maior redução média de preços ocorreu no Litoral, onde a cesta caiu 2,70%, passando a custar R$ 304,85. Com o resultado, a região deixa de figurar no topo do ranking de maior preço no Estado, posição ocupada em janeiro durante o auge da temporada de verão. Em fevereiro, o maior valor voltou a ser encontrado na região das Hortênsias, com a cesta custando R$ 306,19, apesar da redução de 1,18% no mês.



A maior alta no preço dos alimentos foi registrada na região dos Campos de Cima da Serra, que abrange cidades como Vacaria e Bom Jesus. Na localidade, a cesta alcançou o patamar de R$ 300,79, subindo 1,99% no mês. Os alimentos também ficaram mais caros na Região Metropolitana do Delta do Jacuí, que inclui Porto Alegre, onde a cesta chegou a R$ 296,01 - alta de 0,45%.