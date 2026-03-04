Assintecal repercute escalada da tensão no Oriente Médio no aumento dos preços de componentes

Considerando o atual e crítico agravamento das tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos, Israel, Irã e todo Oriente Médio, a Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) vem acompanhando com extrema cautela os reflexos imediatos deste conflito sobre a cadeia global de suprimentos.



Como é de conhecimento, a instabilidade no Oriente Médio atinge frontalmente a estrutura de custos da indústria calçadista, especialmente no que tange à volatilidade do petróleo Brent e ao risco logístico no Estreito de Ormuz. Esses fatores já sinalizam reajustes severos na nafta e no etileno, projetando um impacto direto no custo de polímeros essenciais como o polietileno, polipropileno e PVC, assim como solventes, produtos auxiliares, comprometendo também a previsibilidade do câmbio e dos fretes marítimos.