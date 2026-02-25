Ibovespa faz pausa, em baixa de 0,13%, mas sustenta os 191 mil pontos com Vale

O Ibovespa fez uma pausa, em leve baixa neste meio de semana, após ter renovado nesta terça (24) pela 13ª sessão no ano, o recorde de fechamento, pela primeira vez aos 191 mil pontos. Nesta quarta (25) em nova máxima histórica intradia, tocou outra marca inédita, de 192 mil pontos, atingindo os 192.623,56 pontos no melhor momento. Na mínima, resvalou para os 190.419,00 pontos, mas conseguiu defender a linha dos 191 mil no fechamento, com pequena perda de 0,13%, aos 191.247,46. Sólido, embora um pouco mais acomodado do que o padrão desde janeiro, o giro ficou em R$ 28,1 bilhões.