Publicada em 25 de Fevereiro de 2026 às 11:30

Shopping Total lança novos espaços em parceria com Grupo Melnick

Tipuanas, nome das árvores da rua, darão nome ao empreendimento imobiliário

Melnick/Divulgação/JC
Agências
O Shopping Total anuncia um projeto de revitalização na área externa do empreendimento. As novidades, segundo nota da assessoria de imprensa, contemplam a construção de um boulevard e uma nova operação gastronômica, além da criação de uma praça e nova área de convivência, pet friendly, conectando o empreendimento com o bairro, principalmente com a Rua Gonçalo de Carvalho, conhecida como “rua mais bonita do mundo”.A renovação é realizada em parceria com o Grupo Melnick e foca na expansão das operações, zelando pela conservação ambiental, integração com as belezas naturais e preservação de todas as árvores que compõem a paisagem. Também estão previstas melhorias na via, preservando os paralelepípedos, meios-fios e todas as características originais da rua.

