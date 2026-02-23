Porto Alegre,

Publicada em 23 de Fevereiro de 2026 às 14:12

Falta de conservação e buracos são as principais preocupações em rodovias que serão concedidas no RS

Francisco Cardoso, presidente da Fetransul, diz que preocupação está relacionada à conservação da rodovia e a redução do tempo de deslocamento

TÂNIA MEINERZ/JC
Cláudio Isaías
O Rio Grande do Sul vive dias de espera e de debates a respeito da concessão dos chamados blocos 1 e 2 de rodovias. Enquanto o bloco 2 já tem edital lançado com o certame marcado para 13 de março, o edital do bloco 1 ainda está em formatação. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira aponta que os motoristas gaúchos estão mais preocupados com buracos e falta de conservação, falta de duplicação/faixas estreitas, riscos de acidentes e a falta de serviços e lentidão/congestionamentos. A avaliação foi apresentada pela Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul) e ouviu motoristas de caminhão e de automóveis que utilizam os trechos rodoviários. O levantamento aponta que 67,2% dos usuários estão preocupados com o bloco 1 e 86,6% com o bloco 2.

