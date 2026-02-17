Petróleo fecha em queda após progresso de negociações entre EUA e Irã

O petróleo fechou em queda nesta terça-feira (17) em meio a sinais de redução nas tensões entre Estados Unidos e Irã, após comentários do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, nesta manhã.Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em baixa de 0,89% (US$ 0,56), a US$ 62,33 o barril. Já o Brent para abril recuou 1,79% (US$ 1,23), a US$ 67,42 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).O petróleo operava em alta no começo do dia, mas logo inverteu e passou a amargar perdas de pelo menos 1% após Araghchi afirmar que a segunda rodada de negociações indiretas com os EUA em Genebra foi marcada por "conversas sérias e construtivas", representando avanço em relação ao encontro anterior. Segundo o ministro, as partes conseguiram "chegar a um acordo geral sobre alguns princípios orientadores", que servirão de base para a elaboração do texto de um possível entendimento.Em paralelo, houve relatos de que partes do Estreito de Ormuz foram fechadas por várias horas nesta terça-feira devido a precauções de segurança. Para Scott Shelton, da TP ICAP, o fechamento do estreito, contudo, foi apenas um lembrete dos "riscos" caso os EUA ataquem, sendo o efeito líquido sobre o fornecimento de petróleo basicamente nulo. O ING ainda relembra que a liquidez reduzida devido aos feriados do Ano Novo Lunar limita nesta semana movimentos de preços mais amplos das commodities.Na Europa, acontecem também negociações trilaterais entre Ucrânia, EUA e Rússia em Genebra. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ontem que relatórios da inteligência do país indicam que Moscou está preparando novos ataques massivos à infraestrutura energética do país.*Com informações da Dow Jones Newswires