Bancos fecham nesta segunda e terça de Carnaval e só reabrem às 12h de quarta

As agências bancárias de todo o país estão fechadas nesta segunda (16) e nesta terça-feira (17) por causa do ponto facultativo de Carnaval. O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (18), a partir das 12h. O feriadão muda o funcionamento de outros serviços e operações em Porto Alegre. Durante o período, operações que dependem de compensação bancária não serão processadas. É o caso do TED (Transferência Eletrônica Disponível). Já o Pix segue funcionando normalmente, 24 horas por dia, inclusive nos dias de ponto facultativo. Boletos de cobrança e contas de consumo com vencimento nas datas em que não há expediente bancário poderão ser pagos, sem multa, na quarta-feira (18). No entanto, a regra não vale para tributos e impostos, que precisam ser quitados antecipadamente se vencerem nesses dias, para evitar encargos. A Caixa Econômica Federal informa que benefícios sociais e pagamentos já creditados nas contas podem ser movimentados por meio do cartão ou via aplicativos, mesmo sem atendimento presencial. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta clientes a utilizarem os canais digitais das instituições para pagamentos, transferências e consultas. Aplicativos e internet banking permanecem disponíveis durante todo o Carnaval. Boletos cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado) mesmo durante o feriado prolongado. Além dos bancos, as agências do INSS e dos Correios também não têm atendimento presencial nos dois dias, mas mantêm canais digitais e telefônicos ativos. A Central 135 do INSS mantém atendimento das 7h às 22h. O site e o aplicativo do órgão funcionam de forma contínua para consultas, pedidos e acompanhamento de benefícios. Nos Correios, os canais digitais seguem disponíveis, incluindo a página "Fale Conosco", o chat no aplicativo, o WhatsApp (11) 4003-8210 e os telefones 4003-8210, 0800-8818210 e 0800-8818211. Confira o calendário de feriados até o fim de 2026 Fevereiro16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval - ponto facultativo18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas - ponto facultativo até as 14h Abril3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa - feriado nacional21 de abril (terça-feira): Tiradentes - feriado nacional Maio1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho - feriado nacional Junho4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi - ponto facultativo Setembro7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil - feriado nacional Outubro12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida - feriado nacional Novembro2 de novembro (segunda-feira): Finados - feriado nacional15 de novembro (domingo): Proclamação da República - feriado nacional20 de novembro (sexta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra - feriado nacional Dezembro24 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Natal - ponto facultativo após 14h25 de dezembro (sexta-feira): Natal - feriado nacional31 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2027 - ponto facultativo após 14h