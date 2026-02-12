Gramado Parks anuncia novo diretor de Marketing

A Gramado Parks inicia um novo capítulo em sua estrutura organizacional com a nomeação de Guilherme de Borba Benetti para o cargo de diretor de Marketing. O executivo, que já atuava como gerente de marketing e entretenimento do grupo, passa a liderar a área de forma integrada aos negócios da companhia, reportando-se ao CEO Ronaldo Costa Beber e reforçando a estratégia de crescimento e inovação da empresa. Com trajetória consolidada dentro da Gramado Parks, Benetti teve papel estratégico na promoção de atrações emblemáticas como o Snowland e o Acquaventura, além de conduzir campanhas voltadas a proprietários e ao segmento de multipropriedade — um dos pilares do modelo de negócios do grupo. Sua atuação inclui o desenvolvimento de estratégias de marketing, projetos de entretenimento e a incorporação de novas tecnologias aos processos de comunicação.