BRDE lidera apoio financeiro ao turismo no Sul do Brasil

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) é o principal agente financeiro do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) em termos de apoio ao setor nos três estados do Sul do Brasil. De acordo com o ranking divulgado pelo Ministério do Turismo, o BRDE soma R$ 987 milhões em operações de crédito entre 2018 e janeiro deste ano. Neste período, o banco fechou 1.642 financiamentos através do programa BRDE Mais Turismo para novos investimentos ou capital de giro.Conforme o Painel Gerencial do Novo Fungetur, o BRDE igualmente lidera as contratações em apoio ao setor turístico no Rio Grande do Sul. No período analisado, foram disponibilizados R$ 379 milhões para 208 empresas gaúchas, em especial para obras de instalação ou ampliação da rede hoteleira, implantação de parques temáticos e modernização de equipamentos turísticos. O valor representa cerca de 36% do volume total que o Fungetur operou no RS no mesmo período, considerando todos os agentes financeiros. “O banco teve um papel importante na retomada do setor após o período de pandemia, mas em especial na reconstrução depois dos eventos climáticos de 2024, quando os principais destinos turísticos do Estado ficaram isolados do restante do país”, observa o diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.