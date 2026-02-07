Falha técnica derruba Pix e aplicativos neste sábado

Uma falha técnica atingiu o sistema Pix e o funcionamento de vários aplicativos de bancos neste sábado (7). Relatos nas redes sociais indicam dificuldades para realizar transferências e acessar serviços de diferentes instituições, como Itaú, Nubank, Santander e Inter. O site DownDetector aponta pico de queixas inclusive no sistema do BC (Banco Central), PagSeguro, C6Bank, PicPay, Banco do Brasil, Caixa, entre outros serviços financeiros. As reclamações começaram por volta do meio-dia e começaram a cair em torno das 12h40. A situação ainda não foi normalizada em todos os aplicativos bancários. A causa para a falha generalizada ainda não foi divulgada, mas a suspeita é que a origem do problema seja a AWS, ou Amazon Web Services. O serviço também aparece com instabilidades no DownDetector, e as queixas ainda não diminuíram. LEIA TAMBÉM: BC aperta regras de provedores de TI para instituições financeiras A AWS é a principal provedora de computação em nuvem usada por instituições financeiras no Brasil. Parte dos sistemas que sustentam o funcionamento do Pix, como autenticação, processamento de transações e segurança, está hospedada na plataforma. Procurado, o BC afirmou que os sistemas da autarquia estão funcionando normalmente. Tanto a Amazon quanto as instituições financeiras afetadas pela instabilidade não retornaram o pedido de comentário da reportagem até a publicação desta reportagem.