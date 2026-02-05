Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaVarejo

Publicada em 05 de Fevereiro de 2026 às 11:15

Diretoria do Sinprofar RS para o quadriênio 2026-2030 toma posse

Nova diretoria do Sinprofar RS foi apresentada em reunião na sede da entidade

Nova diretoria do Sinprofar RS foi apresentada em reunião na sede da entidade

Sinprofar RS/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
A diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul (SinprofarRS) para o quadriênio 2026-2030, liderada pelo presidente Leomar Rehbein, reeleito para mais um mandato, tomou posse em solenidade realizada na tarde de quarta-feira (04), na sede da entidade, em Porto Alegre. As informações são da assessoria de imprensa da instituição. O evento contou com a presença do presidente do Sistema Fecomércio-RS/SESC/SENAC e do Conselho Deliberativo do Sebrae/RS, Luiz Carlos Bohn e diversos representantes das farmácias e redes associadas ao Sinprofar, como Farmácias Associadas, Agafarma, Sanar, Vida, Tchê e Panvel, entre outras. Em sua saudação, o presidente da Fecomércio-RS destacou que a recondução de Leomar Rehbein representa o reconhecimento de um trabalho sério, pautado pelo diálogo, pela responsabilidade e pela defesa do setor. "É um sinal de confiança na continuidade de uma gestão que valoriza a união, a inovação e o fortalecimento institucional", afirmou Luiz Carlos Bohn.Ao tomar posse como presidente reeleito do Sinprofar RS, Leomar Rehbein, reforçou a importância do diálogo institucional e da atuação conjunta para o fortalecimento do setor farmacêutico no Rio Grande do Sul.

Notícias relacionadas