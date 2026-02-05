Diretoria do Sinprofar RS para o quadriênio 2026-2030 toma posse

A diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul (SinprofarRS) para o quadriênio 2026-2030, liderada pelo presidente Leomar Rehbein, reeleito para mais um mandato, tomou posse em solenidade realizada na tarde de quarta-feira (04), na sede da entidade, em Porto Alegre. As informações são da assessoria de imprensa da instituição. O evento contou com a presença do presidente do Sistema Fecomércio-RS/SESC/SENAC e do Conselho Deliberativo do Sebrae/RS, Luiz Carlos Bohn e diversos representantes das farmácias e redes associadas ao Sinprofar, como Farmácias Associadas, Agafarma, Sanar, Vida, Tchê e Panvel, entre outras. Em sua saudação, o presidente da Fecomércio-RS destacou que a recondução de Leomar Rehbein representa o reconhecimento de um trabalho sério, pautado pelo diálogo, pela responsabilidade e pela defesa do setor. "É um sinal de confiança na continuidade de uma gestão que valoriza a união, a inovação e o fortalecimento institucional", afirmou Luiz Carlos Bohn.Ao tomar posse como presidente reeleito do Sinprofar RS, Leomar Rehbein, reforçou a importância do diálogo institucional e da atuação conjunta para o fortalecimento do setor farmacêutico no Rio Grande do Sul.