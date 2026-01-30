Projeto de lei busca abertura do Pop Center para MEIs e microempresários

A reativação do Centro Histórico de Porto Alegre passa, cada vez mais, por soluções práticas e imediatas. Com esse objetivo, o Projeto de Lei encaminhado pelo prefeito Sebastião Melo à Câmara Municipal de Vereadores autoriza que microempreendedores individuais (MEIs) e microempresários possam ocupar lojas atualmente vagas no Pop Center.A proposta, que está em tramitação na casa, surge em um momento estratégico para a cidade, que ainda enfrenta os impactos econômicos das enchentes de 2024. Hoje, o Pop Center conta com 772 lojas, das quais 251 estão desocupadas — índice de vacância de 32,5%. A ociosidade dos espaços afeta diretamente a circulação de pessoas, a segurança, a arrecadação e a vitalidade urbana da região central.De acordo com a CEO do Pop Center e vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) para Micro e Pequenas Empresas, Elaine Deboni, a iniciativa amplia oportunidades sem descaracterizar a essência do equipamento urbano. “Espaços vazios representam menos movimento, menos segurança e menos vida urbana. Ampliar o perfil de ocupação, mantendo a prioridade aos comerciantes populares, é uma solução equilibrada para ativar essas lojas e fortalecer o comércio do Centro”, afirma.O objetivo do projeto é preservar a prioridade histórica dos comerciantes populares e criar uma alternativa responsável para os casos de vacância. Com a entrada de MEIs e microempresários, o município prevê estimular o empreendedorismo, a geração de renda e fortalecer o comércio de proximidade.Segundo Elaine, a revitalização do Centro vai além de intervenções físicas. “Revitalizar o Centro não se faz apenas com obras. Faz-se com gente, com negócios abertos, vitrines acesas e diversidade de serviços. O Pop Center é um equipamento urbano estratégico, e ocupá-lo plenamente é devolver dinamismo ao coração da cidade”.Para a CEO do Pop Center, a expectativa é de que a aprovação do projeto de lei represente uma virada de chave no Centro Popular de Compras da capital dos gaúchos.