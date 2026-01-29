Federasul e mais sete entidades lançam o Manifesto Empreendedor 2026 com foco em união

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) reuniu outras sete entidades do Estado em sua sede na manhã desta quinta-feira (29) para lançamento do Manifesto Empreendedor 2026, com o movimento O Povo pelo Povo - Todos juntos vencendo os desafios do RS. Também participam da iniciativa a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs), Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas-RS) e a Federação Varejista do RS.O mote do manifesto de 91 páginas é sobre como estará o Estado em 2035, quando serão celebrados os 200 anos da Revolução Farroupilha, e qual será o Brasil e o Mundo possível em 2045, nos 100 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.